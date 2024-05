Vanessa Incontrada è un’avvocata nella nuova fiction Mediaset Primo ciak per Tutto quello che ho

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2024)Latorna a puntare su. Dopo le due stagioni di Fosca Innocenti, l’attrice sta per approdaremente su Canale 5 con unaserie,che ho, le cui riprese sono appena cominciate a Livorno. Successivamente la squadra si sposterà a Roma.sarà Lavinia, professione avvocato. Al suo fianco Marco Bonini, nel ruolo di Matteo.e un poliziotto, una madre e un padre. Una coppia affiatata, i cui equilibri vanno in pezzi quando una tragedia si abbatte sulla loro vita. Dirigono Monica Vullo e Riccardo Mosca mentre la produzione è affidata a Mari Film Srl. Fosca Innocenti 3 non ci sarà Possiamo contestualmente annunciarvi che si è chiusa l’esperienza dellanei panni di Fosca Innocenti, il vicequestore di Arezzo nell’omonima serie di Canale 5 che ha fatto compagnia ai telespettatori per due stagioni.