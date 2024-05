Vampiri tra i superiori DC in arrivo un nuovo evento horror a tema fumetti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 31 maggio 2024) La DC Comics risponde alvampiresco Blood Hunt della diretta rivale Marvel con ulteriori notizie sulla sua attesissima linea horror Elseworlds, confermando l’uscita di World War V, uncapitolo di DC vs Vampires. DC vs Vampires: World War V è una nuova serie composta da 12 numeri il cui esordio è previsto per mercoledì 14 agosto negli States. Il team creativo è composto dallo scrittore e ideatore Matthew Rosenberg e dal disegnatore Otto Schmidt. La storia sarà una continuazione delle serie originali DC vs Vampires e DC vs Vampires: All-Out War. DC vs. Vampires: World War V8/14/24#DCComics @AshcanPress -@OttoSchmidt72 -pic.twitter.com/u7oBlmZH6J — Comic Book Block (@comicbookblock) May 16, 2024 DC vs Vampires vedeva la Justice League impegnata a combattere contro un’invasione die allo stesso tempo la squadra di Supereroi doveva tener testa alla trasformazione di alcuni membri, come la Lanterna Verde e Nightwing, in malvagi succhiasangue.