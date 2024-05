Valtellina Golf Rilancio lariano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) IlClub di Caiolo affida il suo futuro “al lago di Como”. La partnership con ilClub di Menaggio e Cadenabbia, il secondoclub più antico d’Italia, potrebbe essere la chiave di volta per far rinascere il campo a 18 buche di Caiolo e permettere al "" di risbocciare dopo gli ultimi anni in cui ha decisamente arrancato. Questo è emerso dall’Open Day rivolto a numerosi operatori del lago di Como ed organizzato dal consorzio Lake ComoDestination in collaborazione con Camera di Commercio Como e Lecco, Confcommercio Como e Associazione Albergatori Associati, unitamente all’Azienda di Promozione e Formazione(APF) e il Distretto Agroalimentare di Qualità. Due i principali obiettivi della giornata: da un lato far conoscere meglio ilClub Menaggio, costruendo una rete efficace e cooperativa tra i vari attori della destinazione, finalizzata a promuovere ilcome attrattiva per scoprire un intero territorio, e dall’altra illustrare la collaborazione instauratasi tra Lago di Como e il territorio dellache, grazie alle eccellenze enogastronomiche e le esperienze turistiche ad esse correlate, arricchisce il valore dell’offerta dei territori limitrofi, come appunto il lago di Como.