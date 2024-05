Fonte : milleunadonna di 31 mag 2024

Valeria Golino è una fuoriclasse, sia come attrice, che (da qualche anno) anche come regista. . . Mette in piedi così un p. . Ha uno sguardo magnetico, penetrante, e il suo (fare) cinema possiede una connotazione trasversale, fresca, moderna, che sa parlare a tutti, grazie a personaggi atipici e anticonvenzionali, scanditi da cura e ricerca.

Valeria Golino | "La mia donna scabrosa e senza freni con tutti i difetti degli uomini"