Valentina Pedretti Pmp Meccanica | L’innovazione è un’attitudine al cambiamento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Treviolo. Nel 2020 ha sentito irresistibilmente il richiamo di casa ed è entrata nell’azienda fondata dal padre Bruno nel 1979, la Pmpdi Treviolo: solamente tre anni dopo è stata l’unica bergamasca inserita da Gamma Donna nella lista delle 50 imprenditrici più innovative dell’anno.per affermarsi non ha di certo scelto la strada più ‘comoda’: laureata in Marketing e Comunicazione a Milano nel campo della moda, l’imprenditrice è uscita in giovane età dalla sua comfort zone ma ha presto compreso come il mondo in cui si trovava fosse molto lontano dai suoi valori. Nel marzo 2020 il ritorno a casa, dalla porta principale, con un ruolo di rilievo in un ambito tutt’altro che facile, quello delle risorse umane. Ora la bergamasca è alla guida della Direzione dell’azienda e da due anni è anche vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Bergamo, una “grande opportunità di crescita sia personale che professionale”.