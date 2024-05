Usa record di donazioni per Trump dopo la condanna

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lo staff che cura la campagna elettorale di Donaldha dichiarato di aver quasi raddoppiato ildi raccolta fondi in un solo giornoche la giuria di New York ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti colpevole per aver falsificato bilanci, in modo da coprire un pagamento in nero ad una ex pornostar. Secondo i dati forniti dalla campagna, l’ex presidente avrebbe raccolto 34,8 milioni di dollari da piccoli donatori: quasi il 30% di loro era nuovo nella piattaforma. Secondo i dati forniti dal suo staff elettorale, Donaldin poche ore ha raccolto 34,8 milioni di dollari da piccoli donatori “Io sono il candidato favorito, e di molto, e sto portando i Repubblicani alla vittoria” ha detto, nel primo discorsola suaper il caso Stormy Daniels, tornando a puntare il dito contro l’Amministrazione Biden.