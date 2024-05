Usa | Conte ' Trump? Processo a tutti gli effetti ora decideranno i cittadini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Non ho elementi per dire che è unpolitico, siamo in una Paese con la separazione dei poteri, è unglie bisogna prenderne atto.americani". Lo ha detto Giuseppea Coffee break parlando del. "E' una decisione che, se gli è consentito e gli è consentito, sarà rimessa ai. Bisognerà vedere, gli elettori potrebbero reagire in modo diametralmente opposto, non votarlo o essere più convinti, radicalizzando il voto", ha aggiunto il leader del M5s. .