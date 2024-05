Urso giornata storica per Sicilia è terra del futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

"Ladi oggi èper la, che diventerà ladelper l'Italia, che si avvia a essere un Paese leader nella microelettronica, per l'Europa, che può evidenziare come sia in condizioni di far nascere campioni europei multinazionali leader nel mondo. Per questo ringrazio la vicepresidente Vestager, con cui sin dall'inizio abbiamo lavorato con rapporto continuativo, costante e diretto affinché i nostri cittadini possano finalmente comprendere che il nostroè nella nostra Europa". Così il ministro Adolfoalla presentazione del nuovo modulo della StMicroelectronics di Catania "Unaper la, per l'Italia, per l'Europa - ha detto il ministro - oggi annunciamo l'investimento di 5 miliardi di STMicroelectronics a Catania, a cui il Mimit partecipa con 2 miliardi di euro: il secondo più grande investimento approvato a oggi dalla Commissione europea all'interno del Chips Act.