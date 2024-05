Urlano come femminucce | ragazzi travolti dal fiume in piena spunta l' audio choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) ", ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l'acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto": unquello che accompagna il video di LaPresse, diventato virale sui social, che immortala i tredalladelNatisone, in Friuli Venezia Giulia. I giovani, un uomo e due donne, risultano ancora dispersi. Le parole che si sentono nel filmato sarebbero state pronunciate da un uomo che stava assistendo alla drammatica scena dei treabbracciati nel tentativo di resistere alla, probabilmente terrorizzati e consapevoli che di lì a poco ladel corso d'acqua, ingrossato dalle piogge, li avrebbe. Il dramma è avvenuto in località Premariacco. Il video con l'ha scatenato la dura reazione degli utenti sui social, dove sono letteralmente esplosi la rabbia e lo sconcerto per le frasi dette in un momento così tragico.