Urlano come femminucce l' audio choc sui tre ragazzi abbracciati | VIDEO

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ore di ansia e preoccupazione per le ricerche dei tre giovani dispersi nelle acque del fiume Natisone, in località Premariacco in Friuli. I tre, due ragazze e un ragazzo, sono stati avvistati su una sorta di isolotto che si è creato dopo l'innalzamento del livello dell'acqua per il maltempo che ha interessato la regione. Unli mostra disperati mentre,, provano a resistere alla forza dell'acqua. I tre sono stati trascinati via poco prima di essere raggiunti delle prime squadre dei vigili del fuoco. Il filmato che mostra quei momenti drammatici sta facendo discutere anche per l'shock che accompagna le immagini. ", ci sarebbe da lasciarli lì, hanno l'acqua alle ginocchia, possono venire a nuoto", dice l'uomo che sta assistendo alla scena dei tre giovanie terrorizzati, consapevoli del grave pericolo che stanno correndo.