Uomo coraggioso rincontra il gorilla che ha cresciuto – nonostante gli avvertimenti si avvicina troppo

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’amicizia tra un animale e un essere umano è qualcosa di speciale.Anche se non possiamo comunicare con le parole, ci sono molti altri modi per capirci.Quando Damian Aspinall, amante degli animali, ha incontrato ilKwibi mentre lavorava con la sua organizzazione, la Aspinall Foundation, è stato un incontro che non avrebbe mai dimenticato.Damian è stato al fianco delper molto tempo, prima che Kwibi venisse liberato in natura dopo essere stato confinato.Nessuno dei due pensava che le loro strade si sarebbero incrociate di nuovo, ma il destino ha voluto diversamente.Quando si sonoti, molto tempo dopo il loro primo incontro, nessuno avrebbe potuto immaginare come sarebbero andate le cose…Ogni giorno sentiamo parlare della miseria di animali ed esseri umani che subiscono un evento orribile dopo l’altro.