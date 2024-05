Uomini e donne non si placa la ‘guerra’ tra Sossio e Ursula | le frecciatine sui social

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi tv. Sassio Aruta e Bennardo, rispettivamente ex cavaliere ed ex dama di "" si sono lasciati e ora le cose si complicano. La rottura risale a febbraio, ma l'astio tra i due sembra intensificarsi sempre di più. Al centro della discordia c'è un 'cambio di rotta' voluto da Sassio che, a quanto pare, avrebbe impedito a di mostrare la loro figlia sui. La relazione nata a "si sono conosciuti nello studio di "" da cui sono usciti come coppia nel 2019. Da allora, i due hanno vissuto la loro una intensa storia d'amore culminata felicemente con la nascita della loro prima figlia Bianca (ora di 4 anni).