Until Dawn Remastered il nuovo trailer gameplay con periodo d’uscita

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha pubblicato undi, rivelando contestualmente anche ildi questa nuova versione del gioco, in arrivo su PS5 e PC nel corso dell’autunno del 2024. Dopo il video di annuncio di qualche mese fa, anche con questofilmato è possibile scoprire alcuni dei miglioramenti che hanno coinvolto il comparto tecnico del titolo che, lo ricordiamo, catapulta il pubblico un passato oscuro dove è necessario seguire le vicende di un gruppo di amici finito in un vero e proprio luogo del terrore. Sony ha ricordato che la storia diRemake inizia quando otto amici fanno ritorno alla baita dove due loro amiche sono scomparse esattamente un anno prima, con la situazione che ovviamente ben presto degenera per assumere dei toni puramente horror.