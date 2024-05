Uno scontro… stupefacente sui loghi della cannabis

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) La nuova prioritàLega, dopo la sua guerra ai tappi di plastica per non girare la bottiglia, è la. Sì, è vero, la guerra alladel partito di Salvini non è niente di nuovo, da ieri però il nemico non è solo la fluorescenza naturale ma anche le sue rappresentazioni in immagini. Tanto da spingere la pentastellata Emma Pavanelli a parlare di “fobia iconografica”. In un subemendamento al Decreto sicurezza del deputatoLega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali, si propone di vietare “l’utilizzo di immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l’intera pianta di canapa o sue parti su insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciali.