Università Federico II settimana di eventi per gli 800 anni

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’II si prepara a spegnere 800 candeline e lo fa con una grande celebrazione che si protrarrà per unae che avrà il suo momento clou, il 5 giugno, giorno in cui nel 1224 l’imperatoreII istituì l’Ateneo nella città di Napoli. Una lunga festa che avrà tra i suoi protagonisti, l’attore e regista, Vincenzo Salemme, la cantante Malika Ayane, e il divulgatore scientifico, Alberto Angela. Si parte, lunedì 3 giugno, con ‘La Giornata dello studente’, manifestazione nata lo scorso anno in occasione dell’edizione di ‘Buon Compleanno’ che vuole raccontare le storie extra aula degli studenti, le loro passioni, i loro sogni e gli obiettivi. Qui l’ospite d’eccezione sarà Salemme che dialogherà con gli studenti e, in particolare, con i ragazzi dei laboratori teatrali federiciani, del laboratorio F2 Radio lab e dei corsi di studio dedicati al cinema e al teatro.