Università | assegnato un posto a tutti gli aventi diritto nelle residenze del DSU

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 – Il Serviziodi Pisa dell'Azienda Regionale per ilallo Studio ha esaurito l'elenco degli universitariad unalloggiocase dello studente che erano in attesa dell'assegnazione secondo la graduatoria dell'ultimo bando per l'anno accademico 2023 - 2024. Per effetto dello scorrimento della lista determinato dai progressivi inserimentinel corso dei mesi dalla pubblicazione ed alcune rinunce dei soggetti convocati sono state soddisfatte tutte le richieste degli iscritti agli Atenei pisani in possesso dei requisiti reddituali e di merito idonei ad ottenere il beneficio. Un bel risultato se si considera che il precedente anno accademico la graduatoria era stata esaurita a settembre in coincidenza con la scadenza del concorso e l'imminente uscita dei nuovi vincitori della borsa e delletto.