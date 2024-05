Unipi ospita la 36esima conferenza HPDC che richiama informatici da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 - Da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno, l’Università di Pisa ospiterà la trentatreesima edizione dellainternazionale “High-Performance, Parallel and Distributed Computing ()”, che si terrà per la prima volta in Italia. La, che fa parte degli eventi sostenuti dalla più importante associazione internazionale accademica dedicata alle scienze informatiche, l’Association for Computing Machinery (ACM), è dedicata al calcolo parallelo e distribuito ad alte prestazioni. Per l'occasione, di rilevanza internazionale, sono attesi oltre 150 partecipanti, provenienti da tutti i paesi del.I primi due giorni saranno dedicati agli eventi satellite (workshop, poster e tutorial) e si svolgeranno presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, in Largo Bruno Pontecorvo 3.