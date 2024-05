Unesco Un bando per creativi da premio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Torna il‘Carrara città creativa dell’’, il riconoscimento in danaro che dal 2015 premia i giovani scultori emergenti. Ilgiunto alla sua ottava edizione è promosso dal club‘Carrara dei Marmi’ in collaborazione con il Comune di Carrara, la Federazione italiana dei club per l’, la Fonfazione Cassa di risparmio di Carrara e la Fondazione Marmo. Ilè rivolto a giovani scultori emergenti e studenti delle Accademie italiane e straniere statali o legalmente riconosciute (sezione scultura), e delle scuole d’arte abilitate a corsi di scultura di età compresa tra i 18 anni (compiuti alla data della presentazione del), e i 35 anni compiuti o da compiere quest’anno. L’edizione 2024 intitolata ‘Le voci dell’arte: la ricerca dell’armonia tra natura e umanità’, offrirà a quattro giovani artisti un soggiorno gratuito di quattro settimane in uno dei laboratori di eccellenza del territorio.