Una vita per gli altri Lo schianto e papà Davide muore davanti al figlio | chi era

(Di venerdì 31 maggio 2024) È molto grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Un uomo p morto, ilgiovanissimo è in gravi condizioni e altre due persone sono rimaste ferite. Il sinistro si è verificato ieri, giovedì 30 maggio. La vittima si chiamavaMoccia, era un infermiere, aveva 59 anni, ed era in servizio al Policlinico di Modena. Loè avvenuto poco dopo le ore 21, all’altezza del Raccordo autostradale R-43 – SS64 Porrettana. La dinamica e le motivazioni dell’incidente stradale sono ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine arrivate sul posto.Moccia è morto poco dopo l’incidente, appena arrivato in ospedale, a causa delle ferite riportate a seguito delloavvenuto tra la sua auto e un’altra automobile sulla quale viaggiavano due persone.