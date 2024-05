Una tradizione di sapori che proviene dal Medioevo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Mugello è una zona rinomata per la sua riccagastronomica, che ha radici nel. Durante questo periodo, i centri abitati lungo le principali vie di comunicazione divennero punti di riferimento per mercati, favorendo lo sviluppo di albergatori, osterie e taverne. Attualmente, il Mugello è famoso per una cucina che propone pochi ma autentici piatti tradizionali e storicamente considerato la "fattoria di Firenze", offre una vasta gamma di prodotti agricoli di alta qualità, tra cui latte, carne, olio, vino, miele, cereali, patate e il rinomato marrone del Mugello IGP. Il settore agricolo e la trasformazione dei prodotti rappresentano il 5% della produzione complessiva del Mugello, superando la media regionale e provinciale. Secondo il censimento del 2000, la maggior parte delle terre agricole è gestita direttamente dai coltivatori: le aziende sono 1.