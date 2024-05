Una Strategia Nazionale per le Life Sciences Conferenza stampa di presentazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Martedì 4 giugno 2024, presso la Saladella Camera dei deputati, l’Intergruppo parlamentare One Health, in collaborazione con Formiche ed Healthcare Policy, presenta Unaper le. Il documento nasce con l’obiettivo di posizionare il nostro Paese come leader globale nel settore delle, potenziando ricerca, industria e cooperazione inter. Per raggiungere questo scopo, laoffre gli strumenti utili per identificare e rimuovere gli ostacoli politici e finanziari che frenano la crescita del comparto. Programmi analoghi sono già stati adottati da altri Paesi come Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Francia e Germania. Di qui l’esigenza di contribuire alla definizione di unache confermi il primato dell’Italia nel settore dell’healthcare, fondamentale per la salute delle persone e anche dell’economia italiana.