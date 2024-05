Una realtà in crescita sempre rivolta al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il gruppo Truck Italia è unaconsolidata, specializzata nella vendita di veicoli industriali e commerciali di varia natura e caratteristiche, sia ad alimentazione tradizionale che elettrica: Mercedes-Benz, Ford Trucks, Maxus, Bobcat e Piaggio Commercial sono i Marchi fiori all’occhiello di questa moderna azienda in continua evoluzione e in costante. Il Gruppo Truck Italia è presente in Toscana, Emilia Romagna e Liguria, attraverso un’organizzazione capillare in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di clientela. Truck Italia è nata dallo spirito imprenditoriale di Giuliano Taverni, daattivo nel mondo dei veicoli commerciali ed industriali. L’attività vede oggi protagonista il CEO di Truck Italia, Matteo Taverni, che con entusiasmo, passione e competenza guida un gruppo in continuache ha ampliato la propria offerta, estendendola anche ad altri segmenti dell’automotive.