Una lezione di classe

(Di venerdì 31 maggio 2024) La premier si è presentata a De Luca dicendo “Sono la str… della Meloni”. Ma come si è permessa? È una screanzata, non ha il senso delle istituzioni.Iole Martuccivia email Gentile lettrice, mi costa molto spezzare mezza lancia a favore della Meloni, ma non posso fare altrimenti. Dico “mezza”, perché trovo che entrambi abbiano la loro metà di torto. De Luca aveva rivolto un insulto bello e buono alla premier, “str…”, che non so se sia stato maschilista o meno, ma certamente ha mancato di grazia sul piano umano e su quello istituzionale. Da parte sua la Meloni ha sbagliato nello sfoderare l’aggressività che è solita manifestare coi sottoposti, tipico tratto di chi è forte coi deboli e debole coi forti. Dubito che con Biden avrebbe esibito quell’insolente livore: piuttosto si sarebbe fatta tutta dolce, con sorrisetti e moine.