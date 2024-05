Una grande dichiarazione | la FIFA introduce misure per proteggere ulteriormente giocatrici e allenatrici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laper, tutelando il calcio femminile in vista della prossima stagione Lee gli allenatori devono ricevere ulteriori tutele per il loro benessere. Jill Ellis ha detto che le donne non dovrebbero destreggiarsi tra carriera e figli. Tutele approvate all’unanimità dal Consiglio. Jill Ellis parla per .