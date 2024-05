Un viaggio tra musical e cinema Sul palco gli studenti del Carducci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stasera alle 21, l’istitutopresenta in sala Estense uno spettacolo dal titolo ‘Tra’, in cui ilEnsemble eseguirà dal vivo alcuni dei brani più noti tratti dalle colonne sonore di film e. Il concerto rappresenta il prodotto finale delle lezioni di musica di insieme tenute dai maestri della Scuola di Musica Gino Neri, Roberto Toschi, Giulia Pareschi, Martina Sartori e Simona Live, nel corso dell’anno scolastico, sotto la guida del direttore Nicola Morali. IlEnsemble è costituito da più di trenta elementi tra(prevalentemente del corso G, Musica e spettacolo), ex allievi, oltre ad alcuni ospiti, che durante l’anno hanno seguito un percorso di formazione di musica di insieme in collaborazione con la scuola dell’Orchestra Gino Neri.