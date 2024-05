Un uomo col pisell* vestito da donna che conduce un reality! Vladimir Luxuria risponde a Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 31 maggio 2024), ospite del podcast di YouTube Gurulandia, ha parlato molto di Fedez e Chiara Ferragni ma anche della decisione Mediaset di affidare l' Isola dei Famosi aAi tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino aper capire se poteva essere un ipotetico conduttore.ha proseguito: Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua. Ma come ca**o fai a far condurre a unda, perché ha il pise**o, unsu Canale5 che guardano le famiglie.