Un taxi sociale per i più bisognosi L’Auser lancia una raccolta fondi

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Vogliamo un mezzo tutto nostro da adibire a, saremo ancora più vicini ai". Parola di Marco Ghezzi, presidente di Auser Guardamiglio, che spera nella generosità di aziende e privati per sostenere il progetto Auser “Unper Guardamiglio“. C’è anche la possibilità di mettere il logo di eventuali aziende donatrici sulla nuova autovettura. L’iniziativa consiste nell’acquisto di una Dacia Sandero Steway, dal costo di 19.100 euro. Un vero e proprio, nelle mani dei volontari. Per l’utilizzo del veicolo sarà data attenzione prioritaria alle persone anziane e a disabili non autosufficienti. Si tratta di un servizio "che vuole promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione e supportarla nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare in autonomia, o attraverso il supporto della rete familiare – continua Ghezzi –.