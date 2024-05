Un secolo di Seiko Il nuovo Prospex celebra altri record

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Professionisti delle immersioni a tu per tu. Ed è così che accade che si celebrino due eventi importanti. Uno è unmondiale in free immersion di Alessia Zecchini, friend of the brand, che nel contesto dell’edizione 2024 del Camotes Freediving Challenge, il 19 aprile, sull’isola di Pacijam, nelle Filippine, è scesa a -104 metri di profondità in apnea, in 3 minuti e 46 secondi, senza pinne, con la cima, migliorando il suo stessodi tre metri, ottenuto nel 2021 a Long Island durante la competizione internazionale Vertical Blue. Per l’atleta si tratta del 39°mondiale. Il tutto mentrefesteggia i 100 anni del marchio, con dei nuovi, tra cui la referenza SPB451J1 con quadrante blu. In acciaio con cassa da 40 mm, vanta diversi perfezionamenti in termini di tecnica, design e costruzione.