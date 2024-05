’Un romantico a Milano’ dei Baustelle Il fascino malinconico del dandy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mamma, che ne dici di una Milano? Fra i Manzoni preferisco quello vero, Piero. Leggi, c’è un maniaco sul Corriere della Sera. La sua mano per la zingara di Brera, è nera. Fuggi, cosa fuggi non c’è modo di scappare. Ho la febbre ma ti porto fuori a bere. Non è niente stai tranquilla è solo il cuore. Porta ticinese piove ma c’è il sole. Quando ilmuore fuori nasce un fiore. Le ragazze fan la file per vedere la sua tomba con su scritte le parole Io vi amo. Vi amo ma vi odio però. Vi amo tutti. È bello, è brutto io non lo so … Scusi, che ne pensa di unalla Scala? Quando canta le canzoni della mala scola. Quasi centomila Montenegro e Bloody Mary. Mocassini gialli e sentimenti chiaro-scuri. La canzone ’Undeiè dedicata a Luciano Bianciardi, uno scrittore toscano (come loro) emigrato a Milano negli anni Cinquanta.