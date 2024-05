Un Posto al Sole anticipazioni 31 maggio | sboccia l’amore tra Nunzio e Diana?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unal31tra? Per gli appassionati di Unal, la puntata del 312024 promette emozioni intense e colpi di scena inaspettati. Andiamo a scoprire insieme lee le trame della puntata che andrà in onda alle 20:55 su Rai3. Diego ritorna al fianco di Ida, mentre Rossella si troverà a dover affrontare il ritorno di Virginia a Napoli. Unaloggi: Diego sostiene Ida Nel prossimo episodio, vedremo Diego prendere una decisione coraggiosa. Nonostante le minacce di Roberto Ferri, Diego sceglie di tornare a sostenere Ida. Questo gesto dimostra quanto sia determinato a non lasciarla sola nella battaglia per riavere suo figlio. Ida, commossa dall’aiuto di Diego, ritrova la speranza di poter finalmente riabbracciare il piccolo Tommaso.