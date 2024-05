Un pezzo di cucina emiliano da Dispensa Emilia ad Adigeo Verona – Recensione

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il motto diè chiaro: nel cuore della tradizione culinariana, dove ogni piatto racconta una storia di sapori autentici e ingredienti genuini., uno degli accoglienti store del franchising situato nel centro commerciale, è il luogo perfetto per una pausa rigenerante. Qui puoi assaporare undisenza allontanarti dalla città. Ideale per una pausa pranzo o una cena con amici,offre un servizio veloce anche tramite totem e una selezione di ricette tipiche come tigelle, pasta fresca e gnocco fritto. Recentemente abbiamo avuto il piacere di provare il loro nuovo piatto, la lasagna vegetariana ai carciofi, insieme alle loro famose tigelle. UndidaadIl menu dioffre una vasta gamma di pietanze legate alle tigelle che puoi trovarle anche nella versione senza glutine e senza lattosio, basta chiederle, dalle classiche alle ortolane, dalle più sfiziose alle imperdibili.