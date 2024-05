Un giorno in pretura | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 31 maggio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unin: anticipazioni e streaming, 31Stasera, venerdì 312024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Unin, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni Con “Alessia Pifferi: i giorni dell’abbandono”, inchiesta firmata da Tommi Liberti riparte la trasmissione di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Sarà il primo appuntamento di un ciclo di tre prime serate, dedicate a tre processi che negli ultimi tempi hanno suscitato molto scalpore, a cominciare proprio dal caso Pifferi.