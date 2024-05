Un disegno di legge bipartisan per arginare il fenomeno dei baby influencer

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - È stato incardinato mercoledì in Commissione Ambiente del Senato ildi' perl'utilizzo dei social da parte dei giovanissimi (sale il limite d'età da 14 a 15 anni) regolamentando l'accesso alle piattaforme online e per normare ildei ''. La proposta è stata presentata il 13 maggio dall'esponente di FdI Lavinia Menunni e alla Camera dalla dem Marianna Madia e illustrata in conferenza stampa. Nel frattempo si sono aggiunte moltissime firme di tutti i partiti: a palazzo Madama c'è la firma, tra gli altri, della senatrice del Pd Simona Malpezzi, del senatore dem Graziano Delrio, dei leghisti Andrea Paganella, Maria Cristina Cantù e Stefania Pucciarelli, dei forzisti Stefania Craxi e Claudio Fazzone, della senatrice del gruppo delle Autonomie Julia Unterberger; alla Camera ci sono le firme tra i vari sottoscrittori della proposta didegli esponenti dem Michela De Biase e Mauro Berruto, di Simonetta Matone della Lega, di Devi Doris di Avs, di Grazia Di Maggio e Imma Vietri di Fdi.