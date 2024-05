Un argento internazionale per due atleti di All Stars Arezzo Onlus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Una medaglia d’di spessoreper duedi All. Lorenzo Ciampelli e Alessio Montanaro sono stati protagonisti di una trasferta a Münster, in Germania, dove hanno vissuto l’emozione di scendere in campo nel beach volley ai giochi nazionali tedeschi del circuito Special Olympics. I due aretini sono stati convocati rispettivamente nei ruoli di atleta e di atleta partner all’interno della formazione del Team Super Boys di Montecatini che è stata scelta per rappresentare l’Italia e la Toscana, potendo così partecipare alla loro prima manifestazione sportiva fuori dai confini nazionali. Ciampelli e Montanaro sono riusciti a ben integrarsi nel gruppo e hanno portato un contributo importante a un cammino che, di successo in successo, ha trovato il proprio culmine nell’approdo alla finalissima dove si sono arresi solo di fronte alla rappresentativa tedesca, riuscendo a mettersi al collo la medaglia d’