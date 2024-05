Fonte : metropolitanmagazine di 31 mag 2024

Umana Reyer Venezia-Virtus Bologna, Lega Basket A: ultime e diretta TV (Credit foto – pagina Facebook Umana Reyer Venezia)Tutto è stato riaperto, ma se Venezia non replica la grande prestazione messa in mostra due giorni fa, allora la vittoria in gara 3 si rivelerebbe vana.

Umana Reyer Venezia-Virtus Bologna gara 4 semifinale playoff Lega Basket A | ultime e diretta TV