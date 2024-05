Ultim’ora Di Lorenzo nuovo annuncio di Giuffredi sul futuro | l’attacco è clamoroso!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’agente di Giovanni Di, Mario, torna a parlare della questione del capitano del Napoli. Sono giorni frenetici in casa Napoli. Dopo aver chiuso la stagione al decimo posto in classifica in Serie A, la società si è messa immediatamente a lavoro per programmare la prossima annata. Ufficiale l’arrivo delresponsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna, che è diventato immediatamente operativo sul mercato. Si sta provando a definire anche la questione dell’allenatore, con Antonio Conte che sembra ormai a un passo dalla panchina azzurra. Mancano soltanto gli ultimi dettagli e l’ufficiale e poi potrà iniziare realmente una “New Era”, come aveva detto lo scorso anno il presidente Aurelio De Laurentiis.Ovviamente anche i calciatori faranno parte della rivoluzione tecnico-tattica che la dirigenza napoletana ha intenzione di attuare.