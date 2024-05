Ultima Generazione – Incontro al Nazareno con D’Attorre responsabile dell’Università del Pd concorde sul bisogno di un Fondo Riparazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) Attraverso un comunicato, gli attivisti di, hanno riportato che questa mattina alle 11, alcuni cittadini aderenti alla campagnasono entrati nella sede del Partito Democratico in Largo del, volendo invitare qualche esponente a partecipare ad uno spazio di confronto. Ed invece, si legge ancora nela nota stampa, “hanno trovato la sede del maggior partito di opposizione vuota, affidata alla cortesia dei centralinisti”., blitz ale l’con: “Piena sintonia sulla necessità di istituire unper le vittime di eventi estremi in Italia” A quel punto gli attivisti disi sono fermati in strada – davanti la sede del– aprendo gli striscioni con scritto “” e “1 ottobre GIUSTIZIA piazza del Popolo”, per poi iniziare a dialogare con i passanti, ai quali hanno chiesto “cosa vorresti chiedere al PD?”.