Uffizi l' annuncio | Al via la ' sovratassa' sulla prenotazione dei biglietti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 31 maggio 2024 - Via, "a breve", il "sovrapprezzo di" dal costo del biglietto per Galleria degli, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli. Ad annunciare la novità, è, nella puntata di domani de "L'economia delle piccole cose" su Radio 24 (ore 7,10), il nuovo direttore del complesso museale fiorentino, Simone Verde. "Oggi chi si prenota paga una sorta di diritto dipensato negli anni 90 e che oggi, a nostro parere, risulta superato e che ovviamente fa sì che molti che vogliono risparmiare preferiscano fare la coda - spiega Verde - Ma questo tipo di elemento verrà rimosso a breve, anche perché la nuova gara di concessione non prevede questo tipo di 'sovrattassa'. "Attualmente il diritto di(che, si ricorda, non è obbligatoria), consiste in 4 euro per il biglietto della Galleria degli, 3 per Palazzo Pitti, 3 per Boboli.