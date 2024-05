UFC 302 Makhachev vs Poirier | data programma orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tutto pronto per UFC 302 e il match tra Islame Dustin. L’evento è inal Prudential Center di Newark e inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno. Un evento imperdibile per gli appassionati, non solo per il main event che mette in palio il titolo dei pesi leggeri. Nei pesi medi (la categoria del nostro Marvin Vettori) occhi puntati sul match tra Sean Strickland e Paulo Costa. Spettacolo assicurato anche con la sfida tra Kevin Holland e Michal Oleksiejczuk. Nei massimi sfida tra i pesi massimi Jailton Almeida (numero 7 del ranking) e Alexandr Romanov (13). Ilinizierà con l’incrocio nei welter tra Randy Brown e Elizeu Dos Santos. L’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn con telecronaca di Alex Dandi.