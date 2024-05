Fonte : liberoquotidiano di 31 mag 2024

Bruxelles, 31 mag. Quanto alle principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a maggio (+4,1%, rispetto al 3,7% di aprile), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+2,6%, rispetto al 2,8% di aprile), beni industriali non energetici (+0,8%, contro 0,9% in aprile) ed energia (+0,3%, contro -0,6% in aprile).

Ue | inflazione Eurozona risale al 26% in maggio core a 29% sopra attese