Udc lo stato maggiore per Romei sindaco lancia la sfida a De Luca

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLodell’Unione di Centro ad Avellino per dare la volata alla candidatura adi Gennaro. “Una persona perbene, una lista identitaria– commentra il senatore Falanga– Tra l’altro lanell’unico capoluogo campano che va al voto, sarà il biglietto da visita per ril’Udc in Regione Campania in vista delle elezioni del prossimo anno, quando manderemo a casa De. Quando una coalizione impone di non esporre i simboli dei partiti ha un sapore strano: non ci si deve vergognare di questi simboli- il riferimento agli altri partiti di centrodestra che hanno preferito virare sulla compagine civica guidata da Rino Genovese- Le civice nascono e muoiono nel giro di una elezione, che però non sono un concorso di bellezza”.