Fonte : lopinionista di 31 mag 2024

ROMA – “La trattativa di pace si ha se l’Ucraina resiste alle forze armate russe, se c’e’ una situazione di equilibrio per questo motivo l’Occidente fornisce aiuti militari all’Ucraina e che per noi italiani non possono essere usati al di la’ del confine, non siamo in guerra con la Russia, stiamo difendendo l’Ucraina, cosi’ come non invieremo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina.

Ucraina Tajani | Idea della Russia su trattativa di pace è irricevibile