Ucraina | la Germania autorizza Kiev a colpire in Russia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si allarga il fronte dei sì al permesso da accordare all’per l’attacco in. Anche laè d’accordo sul fatto chedebba difendersi contrattaccando su obiettivi al di là dei confini. Quando ormai sono trascorsi 828 giorni dalla guerra voluta, scatenata da Putin, la situazione sembra indirizzarsi a un punto di non ritorno. L’opinione espressa dallafa eco a quelle dei governi della Danimarca, della Polonia e della Finlania, che si sono espressi in merito nei giorni scorsi e hanno messo a disposizione le loro armi per. Anche Joe Biden, secondo Politico, hato con colloqui privatia utilizzare in territorio russo con le armi fornite dagli Stati Uniti, anche se soltanto nell’aera della martoriata Kharkiv.