Ucraina dopo gli Usa anche la Germania | Sì all' uso di armi tedesche in Russia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laautorizza l'a utilizzarecontro obiettivi militari inper difendersi dagli attacchi lanciati da Mosca, in particolare nella regione di Kharkiv. Lo ha annunciato il portavoce del cancelliere Olaf Scholz. «L'ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi, puòutilizzare lepreviste per questo scopo», «comprese quelle che abbiamo consegnato», ha detto il portavoce Steffen Hebestreit in un comunicato stampa. «Nelle ultime settimane, laha preparato, coordinato ed eseguito attacchi, in particolare nella regione di Kharkiv, da posizioni nell'area di confine russa immediatamente adiacente», si legge nella nota. «Insieme siamo convinti che l'abbia il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi», ha aggiunto Hebestreit.