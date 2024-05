Ucciso nel Napoletano condanna definitiva a 19 anni per omicida

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutia 19di reclusione passata in giudicato per Antonio Felli, il 34enneto per l’omicidio di Gianluca Coppola, il ragazzo di Casoria (Napoli), ferito a morte a colpi d’arma da fuoco, l’8 aprile 2021, e deceduto 40 giorni dopo nell’ospedale Cardarelli del capoluogo partenopeo. Dopo laa 20di reclusione, inflitta il 14 luglio del 2022 dalla prima sezione della Corte di Assise di Napoli, all’imputato, difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese, il 2 novembre 2023 la Corte d’Assise d’Appello ha ridotto la pena di un anno. “Ancora si attribuisce l’omicidio a presunte ragioni di gelosia da parte di Felli nei confronti del Coppola, ma la peculiarità dell’intera vicenda processuale risiede nella circostanza che nonostante tre gradi di giudizio, il movente dell’omicidio non è stato mai chiarito”, tiene a precisare l’avvocato Procentese.