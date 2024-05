Fonte : ildenaro di 31 mag 2024

Amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all’estero (dati Parrot Analytics): per due volte Gomorra è stata inserita dal New York Times sul podio della classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 per l’autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio.

Tv ‘Gomorra-La serie | 10 anni dopo’ i protagonisti tornano insieme