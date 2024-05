Tutti i problemi di Meta nella gestione delle segnalazioni di violazione del copyright

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 31 maggio 2024) La tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale di un’opera (o di un contenuto) è sacrosanta, soprattutto in un’epoca in cui le dinamiche social hanno appiattito i dibattiti su questo argomento. Ma se le piattaforme automatizzano questi controlli, ecco che si arriva a un punto di non ritorno fatto di incongruenze e penalizzazioni senza alcuna verifica. La storia che oggi racconterà Giornalettismo è la punta dell’iceberg di un sistema fallimentare per quel che riguarda le modalità di segnalazione didelsui social di(Instagram e Facebook). LEGGI ANCHE > Per, “no” vuol dire “nì”: l’addestramento dell’AI anche senza il tuo consenso Una storia che ne racchiude tante altre analoghe. Perché quel che ci è stato raccontato da un nostro lettore – vittima di un sistema che approfondiremo in un’altra puntata di questa inchiesta verticale – è solo unatante tessere di un mosaico che mettono in evidenza due fattori che si intrecciano tra loro: un sistema ricattatorio che sfrutta quello che potremmo definire un “bug” di Facebook e Instagram nel sistema diviolazioni