Tutti i nodi di mister Tiong Investimenti trattative scoperte centro sportivo nuovo diesse | l’Ancona alla ricerca di certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Iscrizione e relativa fidejussione, prima di tutto: ecco la strada chesta percorrendo in questi giorni, completando tutte le pratiche necessarie entro la scadenza del prossimo 4 giugno. Poi la prossima settimana sarà annunciato il, probabilmente già scelto ma che si deve svincolare dsocietà di attuale appartenenza. Uno slalom tra i diversida sciogliere lasciati finora sul tavolo da. C’è quello di un suo possibile interessamento verso l’investimento nel Verona, un contatto che ci sarebbe stato, ma non direttamente con il presidente.un paio di settimane fa ha smentito la notizia, che poi è ricomparsa con forza e dettagli dcittà scaligera. Il comunicato diffuso nei giorni scorso a sua firma ha avuto lo scopo di tranquillizzare la piazza: il progetto Ancona va avanti, la società non è in vendita,gli sforzi vanno in direzione di un club sostenibile e di successo.