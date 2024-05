Tutti gli interrogativi di Conte al Napoli

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Esistono pochi allenatori con un’idea di calcio più radicale e identitaria di Antonio, i cui movimenti si potrebbero riconoscere anche se venissero oscurati i volti dei giocatori in campo. La prima volta in cui sperimentò il 3-5-2 che gli ha cambiato la carriera, Antoniosi trovava proprio a. Era la sua prima stagione alla Juventus e il campionato lo aveva iniziato col 4-3-3. Il 29 novembre, però, per la trasferta del San Paolo aveva pensato di cambiare sistema di gioco: la squadra di Hamšik, Lavezzi e Cavani meritava contromisure speciali e cosìaveva deciso di schierarsi con un 3-5-2 (è la sera in cui nasce la polemica di Mazzarri suche lo avrebbe copiato, anche se in realtà quelgiocava col 3-4-2-1).