Turismo operatori del Cilento non credono a ripresa | i dati della Fenailp

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un quadro a tinte fosche quello che emerge dal sondaggio su come sarà l’estate 2024 secondo glituristici del. Lo studio è stato reso noto oggi in occasioneseconda edizione dei quadri generali delsostenibile in provincia di Salerno, un evento promosso dalla Fena IPpresso la Camera di Commercio di via Roma. il 37,5% degli intervistati ritiene che il volume delle prenotazioni rispetto all’anno precedente sarà minore anche del 50%. Per la stessa percentuale degli intervistati, si tratta dituristici delnella prossima estate non sarà possibile recuperare appieno i flussi persi dal 2019, un anno positivo dopo i due di pandemia che hanno fatto perdere migliaia di presenze.